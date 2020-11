0 Facebook Morte Maradona, parla l’ex dalla D’Urso: “La prima cosa che ha chiesto quando si è svegliato” Spettacolo 27 Novembre 2020 13:14 Di redazione 2'

Dopo la morte improvvisa di Diego Armando Maradona, se ne sono dette di tutti i colori. L’ex compagna, la madre del figlio Diego Armando Jr, ha parlato in diretta da Barbara D’Urso.

Cristiana Sinagra ha ricordato così il Pibe de Oro: “In questo momento nel mio cuore ho i ricordi più belli. Abbiamo il cuore a pezzi. Non ho parole per descriverti il dolore per la scomparsa di Diego e per mio figlio. Quando ho rivisto Diego dopo tanti anni, sembrava non fosse passato un giorno. Era una persona speciale. Da alcuni, oggi, sono state fatte dichiarazioni vergognose su di lui, ci vuole rispetto per il dolore. Io Diego l’ho vissuto, abbiamo avuto un figlio. Chi non conosce Diego, non sa la sua grande umanità, la grande fragilità, non può permettersi di parlare”.

La donna accenna anche alla battaglia legale per il riconoscimento del figlio: “Per colpa di altre persone, Diego non vedeva nostro figlio. Quando si è svegliato dopo l’operazione, la prima cosa che ha chiesto è di nostro figlio. Diego Jr l’avrebbe dovuto raggiungere a novembre in Argentina, ma è risultato positivo al Covid. Lui per noi ci sarà sempre, non andrà mai via. Dall’operazione si era ripreso, ma preferisco non parlarne perché è giusto che lo faccia mio figlio. Quando vedo nostro nipote Diego Matias ho un colpo al cuore, è uguale al nonno”.

BUFERA – Selfie al fianco del cadavere di Maradona

TENSIONI – Anticipata chiusura camera ardente

|IL RETROSCENA – Quando Maradona parlò della sua morte

L’INTERVISTA – “Mi domando se la gente continuerà ad amarmi”