Bomba su Fabrizio Corona: "Sposato con una di 50 anni e relazione clandestina con la Rodriguez" Spettacolo 27 Novembre 2020

Continuano gli scontri mediatici e social tra Nina Moric e l’ex marito Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è ora impegnato a promuovere il suo nuovo libro in diverse trasmissioni. L’ultima partecipazione a La7, con presunte dichiarazioni su Alberto Genovese e Carlo Cracco, gli ha causato non pochi problemi.

Sulla questione è intervenuta la Moric, che con alcune storie su Instagram gli ha lanciato una stoccata: “Io non ho follower, ho solo hater per colpa di qualcuno che mi ha infamato e che ora sta infamando tutta l’Italia”. Poi ha sganciato una bomba sulla vita privata di Corona. “Tra l’altro è sposato con una signora di 50 e passa anni e in questo momento ha una relazione con Mariana Rodriguez, questa è la verità e la verità vince sempre. Lui sta con la Rodriguez ed è sposato”.

E poi un messaggio scritto rivolto sempre all’ex compagno: “Male non fare paura non avere. L’infamia è un marchio che non ti togli nemmeno da morto. Le ingiurie che ha detto su di noi non ci toccano minimamente, ma a te potrebbe toccarti se la gente sapesse la verità su di te?! Ops”.