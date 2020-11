0 Facebook Le ultime parole di Maradona in un’intervista: “Mi domando se la gente continuerà ad amarmi” News 25 Novembre 2020 20:42 Di redazione 2'

Nella giornata della sua morte, l’Argentina ricorda Diego Maradona pubblicando una lunga intervista fatta in occasione dei suoi sessant’anni, compiuti lo scorso ottobre. E’ stata l’ultima rilasciata al giornale Clarìn in cui l’ex calciatore ha ripercorso la sua carriera.

Le ultime parole di Diego Maradona in un’intervista per il suo compleanno

Gli è stato chiesto quale fosse il momento migliore e quello peggiore della sua vita e se si fosse pentito di qualcosa: “Sono stato e sono molto felice. Il calcio mi ha dato tutto quello che ho, più di quello che avrei mai immaginato. Se non avessi avuto questo vizio avrei potuto giocare molto di più. Però oggi questo è passato, sto bene e quello che più mi dispiace e non avere i miei genitori. Sempre esprimo questo desiderio un giorno in più con la Tota, però so che dal cielo è orgogliosa di me ed è molto felice”.

Un’altra domanda è stata un desiderio per l’Argentina: “E che quando passa la pandemia che la mia Argentina possa andare avanti, voglio che tutti gli argentini stiano bene, abbiamo un paese bellissimo (…)”. Parole anche per il cognato scomparso di Coronavirus: “C’è tanta gente che non sta attraversando un momento facile e che non può mangiare”.

Ma forse le parole più belle sono quelle con cui Maradona ha risposto alla domanda. “Senti come si trasforma il volto della gente quando ti si avvicina e ti tocca”. “Sarò eternamente grato alle persone. Tutti i giorni mi sorprendono, quello che ho vissuto in questo girone nel calcio argentino non me lo dimenticherò mai. Sono stato molto tempo fuori e a volte mi domando se la gente continuerà ad amarmi, se continueranno a sentire lo stesso. Quando sono entrato in campo con il Gimnasia, nel giorno della presentazione, ho sentito che l’amore della gente non finisce mai”.