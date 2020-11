0 Facebook “Devo andare da papà, devo dargli l’ultimo bacio”, il dramma di Diego Junior malato di Covid Calcio Napoli 26 Novembre 2020 11:43 Di Fabiana Coppola 2'

“Devo andare da papà”, sono queste le parole di Diego Junior, malato di Covid al Cotugno di Napoli. Vuole firmare, essere dimesso per uscire, nonostante la polmonite bilaterale interstiziale e l’esito negativo della tac. E’ morto il suo papà, ma anche il suo idolo. Diego Armando Maradona non c’è più e non c’è emergenza sanitaria che tenga!

LEGGI ANCHE – Le ultime ore di Maradona

“Corro da lui, a dargli l’ultimo bacio”. E’ Il Corriere della Sera a riportare il retroscena sul momento in cui il giovane Diego, unitosi legalmente al genitore nel 2007 dopo una lunga battaglia per il riconoscimento, ha appreso la notizia della morte del padre. Ieri la moglie di Dieguito ha chiesto il silenzio, di rispettare il momento di dolore, ma è stato lo stesso 34enne a romperlo e a scrivere sui social un messaggio per il papà: “Il capitano del mio cuore non morirà mai!”, una storia su Instagram che lo ritrae abbracciato e sorridente, in un momento felice, insieme all’amato padre.

LEGGI ANCHE: L’ARRIVO DEL FERETRO

Il ragazzo ha chiesto di potersi recare in Argentina, una procedura complessa ma che avverrà nelle prossime ore perché il primogenito del Pibe possa ricongiungersi con parte della famiglia di papà Diego, in vista dei funerali, e avere la possibilità di dare quell’ultimo bacio.

LEGGI ANCHE – Il San Paolo s’illumina per Diego: “Intitoliamogli lo stadio”

LEGGI ANCHE – Diego Jr.: “Rispetto per il dolore, voglio andare in Argentina”