Quando Maradona parlò della sua morte: "Scriverei sulla lapide 'grazie alla palla'" News 26 Novembre 2020 13:58 Di redazione 2'

Dopo la notizia della morte di Diego Armando Maradona, deceduto all’età di 60 anni in Argentina, è diventato virale un video dell’ex calciatore in un vecchio programma “La notte del 10”. Era il 2005 e il campione argentino intervistava diverse grandi figure dello sport e dello spettacolo a livello internazionale.

Quando Diego Maradona parlò dei suoi funerali

Ci fu poi una volta in cui Maradona si intervistò da solo, una puntata speciale, e in una parte l’ex calciatore chiese a se stesso: “Se dovessi dire alcune parole al cimitero a Maradona, cosa gli diresti”. Il campione rise e rispose: “Cosa gli direi? Tu mi domandi questo a me”. Poi ha continuato: “Grazie per aver giocato a calcio, perché è lo sport che mi ha dato più allegria e più libertà. Ho toccato il cielo con le mani grazia alla palla”.

In seguito disse cosa avrebbe scritto sulla sua lapide: “Nella lapide scriverei ‘Grazie alla palla da calcio'”. Poi è passato a domandarsi cosa direbbe Claudia Villafane, sua ex moglie, il giorno del suo funerale: “Cosa mi piacerebbe dicesse? Anche se sei morto, continuerò ad amarti“.