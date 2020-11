0 Facebook Selfie al fianco del cadavere di Maradona, l’ex moglie Claudia furiosa: “Proprio quello che non volevamo” News 27 Novembre 2020 12:47 Di redazione 2'

Claudia Villafañe, l’ex moglie di Diego Armando Maradona, così come il resto della sua famiglia non riesce a credere a quanto accaduto con l’addetto alle pompe funebri che si è fatto un selfie al fianco del cadavere del campione argentino.

L’ex moglie di Maradona furiosa

Un comportamento inaccettabile e poco rispettoso non solo nei confronti del defunto Maradona, ma anche della sua famiglia che in questo momento sta piangendo la sua scomparsa. Secondo quanto riportato dai media argentini a parlare con le pompe funebri è stata proprio l’ex moglie Claudia. “Era molto arrabbiata – dice uno dei titolari dell’impresa funebre – mi ha detto che non sarebbe mai dovuta succedere una cosa del genere, proprio le foto non le voleva. Io mi sono scusato. Lei era furiosa e mi ha chiesto di terminare il servizio com’era stato accordato, portare il corpo dalla Casa Rosada al cimitero di Bella Vista”.

Intanto mentre l’indignazione per quanto accaduto circola anche sui social, l’impresa funebre ha provveduto a licenziare in tronco la persona che si è fatta il selfie accanto alla bara aperta. Un atto dovuto che purtroppo non cancellerà quanto accaduto.