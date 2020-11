0 Facebook Addetto pompe funebri si fa selfie al fianco del cadavere di Maradona: “Canaglia, pagherai” News 26 Novembre 2020 22:11 Di redazione 2'

Bufera su un selfie girato in rete in cui l’addetto alle pompe funebri che si sono occupate del funerale di Diego Maradona è al fianco del suo cadavere.

Cosa è successo con l’addetto alle pompe funebri che hanno seguito i funerali di Maradona

L’impresa di pompe funebri incaricata dei funerali del campione argentino ha annunciato di aver licenziato in tronco il proprio dipendente che oggi si e’ fotografato accanto alla bara aperta mentre accarezza il viso dell’ex campione argentino e mostra il pollice in alto.

Lo scrive il sito brasiliano della rete Globo. La foto ha cominciato a girare in giornata sui social e su alcune chat di whatsapp in Argentina. “E’ una canaglia, paghera’ per questa aberrazione. Voglio incontrarlo personalmente, e’ un codardo”, ha detto il legale di Maradona, Matias Morla.

L’agenzia funebre ha chiesto scusa alla famiglia dell’ex campione del mondo e ha annunciato al sito Todo Noticias, del gruppo Clarin, di aver licenziato in tronco il dipendente. C’è anche un’altra foto che gira in rete con due persone che si sono immortalate al fianco del cadavere del campione argentino. Tanti gli attacchi in rete nei confronti di questo comportamento inaccettabile.