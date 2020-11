0 Facebook Tensioni alla Casa Rosada, spostata la bara di Maradona: la famiglia non vuole riaprire camera ardente News 26 Novembre 2020 21:02 Di redazione 2'

Il feretro di Diego Armando Maradona e’ stato spostato dalla camera ardente per motivi di sicurezza, dopo che un gruppo di persone e’ entrato in maniera incontrollata nel palazzo presidenziale della Casa Rosada, costringendo le forze di sicurezza a intervenire con il lancio di lacrimogeni e uso di fucili con proiettili di gomma.

Tensioni alla Casa Rosada, spostato il feretro di Maradona

La bara e’ stata portata nella stanza dove si e’ svolta la cerimonia privata questa mattina, e al momento, l’ingresso della camera ardente e’ stato chiuso. Poi il feretro è stato spostato fuori. Secondo quanto riportato dai media argentini la famiglia ha deciso di non riaprire la veglia che sarebbe dovuta essere chiusa alle ore 19 argentine, 23 italiane.

Dunque, si chiude prima la camera ardente di Diego Maradona. Dovrebbe iniziare il corteo che porterà il feretro nel cimitero dove l’ex calciatore sarà tumulato. Secondo quanto dicono i media argentini, si sta preparando tutto per far partire il corteo. Intanto continuano le tensioni davanti alla Casa Rosada dove c’è un dispiegamento delle forze dell’ordine che stanno provando a riportare la calma con molte difficoltà. In questi momenti si starebbe decidendo il percorso che dovrebbe fare il carro funebre per arrivare al cimitero.