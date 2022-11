0 Facebook Armati di pale e secchi, stop agli ultras pronti ad aiutare gli ischitani: “Passerelle per gli sciacalli” Cronaca 28 Novembre 2022 20:47 Di redazione 2'

“Facciamo finta che il Napoli giochi in trasferta a Ischia. Prendiamo tutti un giorno di festa al lavoro. Al posto delle sciarpe portate una pala e un secchi. Venite tutti con gli stivali“, l’appello è girato sui social e attraverso i volantini.

A scrivere questi messaggi i gruppi ultras della Curva B del Napoli che hanno organizzato un’iniziativa per aiutare i cittadini ischitani. L’appuntamento era per domani mattina alle 5.30, armati di pale e secchi, al porto di Pozzuoli.

Ma è intervenuta la Digos a stoppare il tutto. La ‘trasferta’ è stata dunque bloccata dalle autorità. Questa la risposta dei gruppo del tifo organizzato partenopeo: “Davanti a una tragedia di simili proporzioni non è nostra intenzione polemizzare, tuttavia ci sentiamo da ultras e da cittadini profondamente offesi da questo diniego illogico al nostro aiuto alla nostra terra.

Non sappiamo i motivi dietro questa scelta ma bloccare centinaia di ragazzi per un presunto pericolo di sciacallaggio dimostra quanto poco conosciate del nostro mondo. Le stesse autorità che magari permetteranno tra qualche giorno, a bocce ferme, le passerelle degli sciacalli, quelli veri. le vostre piccole menti non capiranno mai il nostro essere ultras. Ischia terra nostra, vergognatevi!“.