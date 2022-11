0 Facebook Michele, Francesco e Maria Teresa, i 3 fratelli trovati morti sotto al fango: “Una famiglia felice” News 28 Novembre 2022 15:54 Di redazione 2'

Michele, Francesco e Maria Teresa Monti sono i tre fratelli trovati morti sotto al fango ad Ischia. Si cercano ancora i genitori Valentina Castagna e Gianluca Monti. Intanto sono tantissimi i messaggi di dolore sui social per la distruzione di una famiglia tanto felice.

La famiglia Monti “spazzata via dal fango”

E basta guardare le foto della madre sui social per rendersi conto di quanto questa famiglia fosse allegra e unita. Tre figli, il più grande aveva 15 anni, poi c’era Francesco di 11 e l’ultima arrivata Maria Teresa di 6. Il padre, un noto tassista di Ischia, è conosciuto per la sua solarità. Ma a giudicare dalle immagini condivise dalla madre e dai commenti di chi oggi piange i tre fratelli, l’allegria era un segno distintivo di questa famiglia.

Tanti gli scatti di momenti vissuti in famiglia, al mare, al parco giochi, a casa. Guardando queste foto è difficile accettare quanto accaduto, Valentina e Gianluca risultano ancora dispersi, ma le possibilità di ritrovarli vivi si abbassano sempre di più. Qualche settimana fa la madre aveva condiviso una foto del secondo figlio il giorno in cui iniziava la prima media, un traguardo importante, aveva tutta la vita davanti come i suoi fratelli e purtroppo il fango ha spazzato via tutto.

Sotto le foto della famiglia Monti sono moltissimi i messaggi di dolore da parte di chi non riesce a credere a quanto sia accaduto a tutti loro. “Non meritavate tutto ciò”, “La vita è tremenda”, “Che tragedia”, queste e tante altre le parole per i fratelli morti nella frana.