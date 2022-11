0 Facebook Lutto a Frattamaggiore, addio alla maestra Mariateresa Rossi Cronaca 28 Novembre 2022 21:07 Di redazione 1'

“Un fulmine a ciel sereno ha scosso il nostro territorio con la dolorosa notizia della fine terrena di una carissima amica mia e di tanti frattesi. È venuta a mancare la maestra

Mariateresa Rossi. Sentite condoglianze alla famiglia Rossi. Buon viaggio Mariateresa“, questo il post apparso sui social.

La notizia è stata diffusa su Facebook tramite il gruppo ‘Frattamaggiore ieri e oggi’. Non è chiaro come sia accaduto, l’unica certezza sono stati i tantissimi messaggi d’affetto per la maestra e l’intera famiglia Rossi dopo l’improvviso lutto che ha scosso tutta la comunità frattese.