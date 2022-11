0 Facebook Giovanna stringeva il suo bambino tra le braccia quando l’hanno trovata: “Lo teneva stretto” News 28 Novembre 2022 14:10 Di redazione 2'

Le testimonianze che arrivano da Ischia sono atroci. Da sabato mattina, quando la frana si è abbattuta sulla zona di Casamicciola, gli uomini dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, Carabinieri e tanti volontari sono a lavoro per trovare i dispersi. Un lavoro terribile perché più passavano le ore e più si abbassavano le possibilità di ritrovare qualcuno vivo.

Giovanna trovata mentre stringeva forte il suo piccolino

Le scene che molti si sono trovati davanti sono atroci. L’uomo che ha estratto dal fango il corpo di Giovanna Mazzella, la giovane madre di 31 anni, mentre stringeva forte tra le braccia il suo bambino nato da soli 21 giorni, Giovangiuseppe, non dimenticherà quello che ha visto. “Abbiamo recuperato nella casa attaccata a monte una mamma con il neonato di 20 giorni, lo teneva stretto in braccio. Poi, un uomo, una donna”, questo il racconto del capo della comunicazione dei Vigili del Fuoco all’Adnkronos.

La famiglia di Giovanni e Maurizio, che da poco avevano coronato il sogno di diventare genitori, è stata letteralmente annientata dalla frana. Il fango in pochi attimi ha portato via tutto, sogni, speranze e progetti. Un bambino di così pochi giorni che si stava appena affacciando al mondo e stato inghiottito in braccio alla sua mamma, che l’ha tenuto forte a se con la speranza di proteggerlo.