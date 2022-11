0 Facebook Strage a Ischia, De Luca: “Stanziati 4 milioni, le case nelle zone fragili vanno demolite” Politica 28 Novembre 2022 16:26 Di redazione 1'

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha dichiarato che le abitazioni, o qualsiasi edificio, eretto su zone fragili da un punto di vista idrogeologico, va demolito. Il governatore ha poi annunciato che la regione ha stanziato 4 milioni di euro per l’emergenza.

“Non esiste l’abusivismo di necessità, esistono situazioni di necessità. Le costruzioni nelle zone fragili dal punto di vista idrogeologico vanno demolite. In queste ore abbiamo registrato una doppia disgrazia: oltre alla disgrazia dei terremoti, delle valanghe d’acqua, delle valanghe di fango, abbiamo la seconda disgrazia che sono le valanghe di parole, di dichiarazioni, di protagonismi di personaggi politici che non c’entrano assolutamente niente che stanno a farsi propaganda. Però è una liturgia quasi inevitabile questa in Italia.

La Regione ha stanziato 4 milioni di euro per far fronte alle più immediate esigenze relative alla frana di Ischia. Valuteremo, insieme con i Comuni dell’isola interessati, ulteriori esigenze nell’ambito del programma di messa in sicurezza e ricostruzione del territorio, oltre che per assicurare servizi adeguati alle famiglie sfollate e ospitate in ricoveri provvisori“, questo l’ultimo annuncio del governatore.