0 Facebook Ischia, 230 gli sfollati. Scatta la solidarietà: “Per 3 mesi vi offro casa mia, così il Natale lo trascorrete al riparo” Cronaca 28 Novembre 2022 20:29 Di redazione 2'

Tantissimi volontari stanno accorrendo in queste ore a Ischia per dare una mano ai soccorritori. Molti sono giovani che hanno voluto dare in modo concreto una mano ai circa 230 sfollati che hanno perso la casa a causa della tragica frana di sabato scorso.

Si sono attivate anche la Caritas e la Croce Rossa Italiana. Quest’ultima, a questo link https://dona.cri.it/emergenzaischia, ha spiegato le varie indicazioni per fornire aiuto, fare donazioni, inviare indumenti e beni di prima necessità agli abitanti di Casamicciola.

Ma a colpire l’opinione pubblica sono stati anche gesti isolati e del tutto spontanei. Come quello di Salvatore Chianese. Il suo post pubblicato su Facebook è stato ripreso anche da Gianni Simioli. Chianese ha offerto la propria abitazione, gratis, a chi dell’isola ne avesse bisogno.

Questo il testo del post: “Per te fratello isolano e per tutti i miei amici ischitani che leggono. (Ovviamente anche alle autorità ho già dato la mia disponibilità). Se hai famiglia e soprattutto figli piccoli ti offro la mia casa in zona porto, in comodato d’uso per 3 mesi. 6/8 posti letto, almeno questo Natale lo passate al riparo. Io nella vita già mi sento fortunato e spero di essere d’aiuto. Scrivetemi in privato“.