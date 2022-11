0 Facebook Napoli, bimba giù dalla finestra. Il papà voleva togliersi la vita: “Sentivo la voce di Dio” Cronaca 2 Novembre 2022 12:45 Di redazione 1'

È stato arrestato per il tentato omicidio della figlia ed ora si trova in carcere. Qualche giorno prima che fosse sfiorata la tragedia, l’uomo era stato ricoverato in ospedale per un malore causato da stress ed esaurimento. I fatti sono accaduti a Fisciano, in provincia di Salerno.

Una bambina è caduta dalla finestra del proprio appartamento. È ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli e per fortuna è fuori pericolo. Ad attutirne l’impatto con il suolo sarebbe stata una rete. Dietro al drammatico episodio ci sarebbe stato il padre.

Quest’ultimo avrebbe prima lanciato la figlia e poi avrebbe tentato il suicidio. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’uomo – una volta soccorso dai vicini – avrebbe pronunciato queste parole, successivamente registrate dai carabinieri: “Sentivo delle voci nella testa, mi dicevano cosa fare“.

Affermazioni smentite dagli avvocati difensori che sono in attesa di assistere all’interrogatorio di garanzia dinanzi ai magistrati.