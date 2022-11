0 Facebook Totti e noemi vanno a vivere assieme, le foto del super attico dal valore milionario News 2 Novembre 2022 13:04 Di redazione 2'

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono pronti per andare a vivere assieme. Che i due stessero pensando a una convivenza era già cosa nota, ma adesso pare che sia ufficiale. A pubblicare le immagini della coppia mentre visitano la nuova casa è stato il settimanale Chi, immagini che dunque suggellerebbero la decisione di trovare un nido d’amore.

Dove vanno a vivere Totti e Noemi

L’ex capitano giallorosso e la compagna sono stati immortalati nella casa milionaria che avrebbero scelto per vivere assieme. Si tratta di attico e superattico in un lussuoso condominio con una vista mozzafiato su Roma Nord. La casa è in un complesso residenziale che è dotato di piscina e altri confort. Il mega appartamento poi, oltre a essere interamente panoramico, pare che abbia un valore milionario, la coppia ora dovrà solo decidere come arredarlo e se fare qualche lavoro di ristrutturazione.

Assieme a Totti e Noemi c’erano anche le rispettive figlie, ennesima dimostrazione di quanto la coppia sia consolidata. Con loro nella lussuosa casa, infatti, ci saranno anche i figli nei giorni stabiliti dai diversi accordi di separazione. Il settimanale Chi scrive: “La prova di quanto il loro legame corra e di quanto questo passaggio sia stato meditato e preparato nel tempo, nonostante Totti dica di frequentare Noemi solo da Capodanno. La coppia, quindi, potrebbe festeggiare il primo anniversario ufficiale in una nuova casa. E non una dimora qualunque. Parliamo di attico e superattico in un condominio di lusso fra Roma nord e il centro città. Il fatto che con Totti e Noemi ci siano anche le bambine suggerisce che la casa che stanno visitando sarà proprio il loro nido d’amore, quello dove vivranno loro e dove vivranno i loro figli, in base agli accordi di separazione”.

La copertina di Chi