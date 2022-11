0 Facebook Cecilia e Ignazio si sposano, arriva subito il commento di Belen: “Evitate di farlo a luglio” Spettacolo 2 Novembre 2022 12:35 Di redazione 2'

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano, finalmente è arrivata la proposta e la bella argentina ha detto sì. Il momento del fatidico ‘sì’ è stato documentato sui social sui rispettivi profili dei due piccioncini. Entrambi hanno pubblicato il video della romantica sorpresa fatta da Ignazio.

Matrimonio di Cecilia e Ignazio, arriva il commento di Belen

Un percorso tracciato con le candele e poi un meraviglioso anello: “E… Ha detto di sì! Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita”. Questo il testo che Moser ha aggiunto alla pubblicazione. Non è tardato ad arrivare il commento della sorella maggiore Belen Rodriguez che per l’occasione ha già fatto delle richieste ai futuri sposi.

“Auguri ragazzi, sono tanto felice per voi… Evitate di farlo a luglio che si crepa! Io voglio essere la testimone e lanciare i petali“, questo il commento di Belen Rodriguez alle nozze di Cecilia con Ignazio. Ora che la proposta è arrivata ci sarà solo da organizzare una super festa, Belen non sta nella pelle, è davvero emozionatissima per la sorellina. Con molta probabilità sarà lei la testimone di Chechu, le due sorelle sono molto legate e anche Jeremias potrebbe avere questo ruolo. Ora non ci resta che aspettare il giorno dei fiori d’arancio che, vista la richiesta di Belen, potrebbe essere prima di luglio.

Il video della proposta di Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez