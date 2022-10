0 Facebook Papà cambia il pannolino alla figlioletta di 2 anni, poi lei cade dalla finestra: le parole della mamma al momento della tragedia Cronaca 31 Ottobre 2022 08:03 Di redazione 2'

E’ una tragedia quella avvenuta a Fisciano, in provincia di Salerno, la scorsa domenica mattina. Potrebbe trattarsi di tentato omicidio, come dichiarano gli inquirenti, infatti l’accusa ha condotto allo stato di fermo il papà della piccolina, caduta dalla finestra del terzo piano della palazzina in cui viveva con i genitori.

La bimba non è in pericolo di vita. Ha riportato gravi lesioni agli arti ed ematomi. Dopo le prime cure sul posto è stata trasferita prima all’ospedale Ruggi di Salerno e successivamente all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. A salvarla, attutendo la caduta, una rete di ferro posta sotto l’edificio e probabilmente anche le corde degli stendibiancheria. La polizia scientifica sta lavorando per ricostruire la dinamica.

Bambina precipita nel vuoto a Fisciano

Come riporta il Mattino, le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino guidati dal comandante Massimo Avallone e coordinati dal sostituto procuratore di Nocera Inferiore, Roberto Lenza. Fondamentale la testimonianza dei genitori. E’ stata proprio la spiegazione del padre che non ha convinto. Una delle informazioni trapelate è che il genitore stava cambiando la piccola quando sarebbe accaduto qualcosa che ha scatenato il dramma. La mamma ha chiarito la sua posizione, ma dalle loro parole è scaturita l’ipotesi di un fatto non accidentale.

L’uomo resterà nel carcere di Fuorni per le prossime 48 ore, poi comparirà, come da rito, davanti al giudice per le indagini preliminari, per l’interrogatorio di garanzia. A quel punto sarà deciso se confermare il fermo oppure ordinare il rilascio. Intanto proseguono le indagini e gli interrogatori.