0 Facebook Bambina di 2 anni precipita nel vuoto a Fisciano, ricoverata al Santobono Cronaca 30 Ottobre 2022 16:01 Di redazione 1'

Dramma questa domenica mattina a Fisciano, in provincia di Salerno. Poco dopo le 10 una bambina di due anni è precipitata nel vuoto dal terzo piano di un edificio.

E’ accaduto in una palazzina in Corso San Vincenzo, nei pressi del Comune. La piccola sarebbe caduta dal balcone dell’abitazione in cui vive con i genitori.

Trasportata in un primo momento al pronto soccorso dell’ospedale di Salerno, è stata poi trasferita al Santobono di Napoli. Sembrebbe che nella caduta la bimba abbia riportato ematomi e lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita.