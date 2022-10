0 Facebook Bambina precipita nel vuoto a 2 anni, arrestato il padre della piccola: indagini in corso Cronaca 30 Ottobre 2022 21:59 Di redazione 1'

I carabinieri hanno arrestato il padre della bambina che questa domenica mattina è precipitata nel vuoto dal terzo piano di una palazzina a Fisciano. La notizia è stata riportata da Repubblica che cita fonti investigative. L’uomo sarebbe stato fermato con l’accusa di tentato omicidio.

Bimba di 2 anni precipita nel vuoto, arrestato il padre

Sembrerebbe che il padre abbia confessato il gesto dopo un lungo interrogatorio, spiegando agli investigatori che l’avrebbe lanciata nel vuoto dopo averla cambiata. La piccola era precipitata dal terzo piano dell’edificio in cui abitava, per fortuna una rete di ferro avrebbe attutito il colpo e la piccola bambina non avrebbe riportato gravissime lesioni.

Trasportata in un primo momento al Ruggi di Salerno, è stata poi trasferita all’ospedale Santobono di Napoli, dove è tutt’ora ricoverata. Ha riportato ematomi e diverse lesioni al volto. Da chiarire ancora l’esatta dinamica di quanto accaduto.