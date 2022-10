0 Facebook Bambina di 2 anni precipita nel vuoto, salvata grazie a una rete: ricoverata al Santobono News 30 Ottobre 2022 20:32 Di redazione 1'

Poteva essere una tragedia, ma per fortuna la bambina di due anni precipitata nel vuoto questa domenica mattina dal terzo piano di una palazzina a Fisciano, comune in provincia di Salerno, non è in pericolo di vita. In un primo momento era stata portata al Ruggi di Salerno, poi è stata trasferita all’ospedale Santobono di Napoli.

Bambina cade nel vuoto a Fisciano

Secondo quanto riportato da Il Mattino la bambina avrebbe riportato una frattura alla spalla e diverse escoriazioni sul volto ma non sarebbe in pericolo di vita. Il colpo sarebbe stato attutito da una rete di ferro che si trova nell’area sottostante all’edificio in cui è avvenuto l’incidente.

Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto hanno trovato la piccola in lacrime e spaventata. Sulla vicenda indagano i carabinieri.