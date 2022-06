0 Facebook L’annuncio a sorpresa di Flavio Briatore: “Aprirò una pizzeria a Napoli. E’ una città che amo” Parole di circostanza per mettere fine alle polemiche o reali? Ai posteri l'ardua sentenza Spettacolo 22 Giugno 2022 10:59 Di redazione 1'

Flavio Briatore, negli ultimi giorni, è stato al centro di tante polemiche per via di alcune esternazioni in merito alla pizza napoletana. Il noto imprenditore ha voluto mettere fine alla questione annunciando l’apertura di un suo locale proprio sotto l’ombra del Vesuvio.

Flavio Briatore, le polemiche dei giorni scorsi sulla pizza

Le parole di Flavio Briatore sulla pizza hanno suscitato grande clamore mediatico: in prima battuta la polemica sul costo della pizza: “Con 4 Euro, chissà quali ingredienti ci mettono sopra“, poi l’affermazione: “La pizza napoletana non mi piace, ha troppo contorno e lievito, a Salerno la fanno diversa, più sottile. La pizza è un prodotto mondiale, con Napoli non ha nulla da fare”.

Flavio Briatore, l’annuncio a sorpresa

Dopo diversi giorni di diatriba, Flavio Briatore a Radio 24, ha annunciato l’apertura di un ‘Crazy Pizza” – sua catena di locali – a Napoli: “Cerco di trovare una location, appena la trovo aprirò un Crazy Pizza a Napoli, città che amo“. Parole di circostanza per mettere fine alle polemiche o reali? Ai posteri l’ardua sentenza.