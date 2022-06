0 Facebook Lory Del Santo, malore mentre è a cena nel locale di Flavio Briatore: “Non riuscivo a reggermi in piedi” Lory Del Santo, era alla prima cena fuori casa dopo aver trascorso più di due mesi sull'Isola dei Famosi in Honduras Cronaca 20 Giugno 2022 10:50 Di redazione 2'

Bruttissima disavventura per Lory Del Santo, attrice, regista e fotografa. La donna si trovava al locale di Flavio Briatore ‘Crazy Pizza‘ quando ha accusato un malore: crampi allo stomaco lancinanti, vomito e astenia.

Malore per Lory Del Santo nel locale di Briatore

Lory Del Santo, era alla prima cena fuori casa dopo aver trascorso più di due mesi sull’Isola dei Famosi in Honduras. Una serata tranquilla con gli amici di sempre: “Martedì –14 giugno – sono stata nel locale milanese di Briatore. Ho ordinato una buona pizza e un bicchiere di vino. Ho cominciato a mangiare e ad un tratto mi sono sentita male“, ha spiegato la 64enne a Fanpage.

“Non riuscivo a reggermi in piedi”

“Crampi allo stomaco e sudorazione a mille. Non riuscivo a reggermi in piedi. I miei amici mi hanno portato fuori e soccorso“. La Del Santo ha provato a dare una spiegazione al malore: “Dopo oltre due mesi su un’isola deserta, a mangiare 50 grammi di riso al giorno, il corpo deve essere andato in corto. La pizze credo sia un po’ troppo per il mio stomaco. Quest’esperienza mi ha spaventato tantissimo“. Lory Del Santo ha poi aggiunto: “Ho passato una notte particolare e dolorosa, avevo freddissimo: ho dormito col piumone“.