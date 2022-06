0 Facebook Napoli, ingegna metodo per eludere l’anti-taccheggio e rubare al Coin: finisce nei guai un 21enne Un metodo tanto semplice quanto efficace per superare le barriere anti-taccheggio Cronaca 22 Giugno 2022 09:55 Di redazione 2'

Un metodo tanto semplice quanto efficace per superare le barriere anti-taccheggio. Nonostante l’ingegnoso sistema un ragazzo di 21 anni è finito lo stesso nei guai per aver rubato 3 paia di occhiali da sole.

Vomero, 21enne ingegna borsa per rubare 3 paia di occhiali

Il furto si è consumato ieri, martedì 21 giugno, al megastore Coin in via Scarlatti, nel quartiere Vomero, a Napoli. Un giovane di 21 anni aveva realizzato una borsa molto particolare: una shopper, rivestita dentro con una pellicola metallica, inserita tra due strati di carta. Eludere il meccanismo anti-taccheggio? Fatto.

Il 21enne è stato denunciato per furto

Con questo metodo il 21enne era riuscito a sgraffignare tre paia di occhiali da un valore totale di circa 1000euro. Le placche antifurto applicate sulle montature da sole non hanno fatto scattare l’allarme. Il metodo era molto efficace ma sfortunatamente per il ragazzo, gli addetti alla vigilanza hanno voluto controllare lo steso la sua borsa.

I movimenti del giovane erano stati già notati in precedenza dai vigilanti. Il ladro, non ha potuto più negare innanzi l’evidenza: ecco quindi l’arrivo dei carabinieri della Compagnia Vomero. Il ragazzo si è beccato una denuncia per furto.