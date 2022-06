0 Facebook Briatore s’interroga sul prezzo delle pizze a 4 euro: “Ma che ci mettono sopra?” News 19 Giugno 2022 18:36 Di redazione 1'

Fanno discutere le esternazioni su Instagram di Flavio Briatore sulla questione pizza. Il noto imprenditore, dopo le polemiche sollevate da influencer e da pizzaioli sui prezzi delle pizze nella sua catena ‘Cray Pizza‘, ha deciso di rispondere a tono.

L’interrogativo di Briatore: ” Come vendono la pizza a soli 4 euro?”

Flavio Briatore, sui social, si pone l’interrogativo su come facciano a costare solo pochi euro una pizza: “Noi di Crazy Pizza mettiamo i migliori ingredienti sul mercato. Gli altri come vendono la pizza a soli 4 euro? Che ci mettono dentro? Devono pagare fornitore, iva le tasse. O vendi 50 mila pizze al giorno o non capisco“.

“Una mattonata di pizza con dentro il laghetto di pomodoro”

Briatore ha poi aggiunto: “Questi danno una mattonata di pizza con dentro il laghetto di pomodoro e finisce li. Noi diamo un prodotto di altissima qualità ai clienti. E sono migliaia e migliaia. L’Italia è pieno di invidiosi. Mi fate una pubblicità della Madonna. Io sono un genio“.

IL VIDEO DI FLAVIO BRIATORE