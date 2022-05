0 Facebook Il pizzaiolo napoletano Errico Porzio va da Briatore a provare la pizza: “Non si può parlare di qualità” Curiosità 2 Maggio 2022 16:55 Di redazione 2'

Errico Porzio, uno dei più famosi pizzaioli napoletani – i suoi locali sono tra i più affollati e considerati un vero e proprio culto della pizza partenopea – dopo esser andato ad assaggiare la pizza di Carlo Cracco, è andato a Roma, in una dei locali aperti un paio di anni fa da Flavio Briatore, la catena ‘Crazy Pizza‘.

Errico Porzio assaggia la pizza di Briatore

Errico Porzio, come mostrato in un video su TikTok, ordina una classica margherita e dopo averla degustata, l’analizza in tutti i suoi dettagli: “E‘ senza lievito, si cuoce a temperatura più bassa. Il panetto di pasta sarà al massimo di 160-180 grammi ed è sicuramente stesa un po’ a mano, rifinita col matterello e cotta col forno elettrico. Una pizza che si digerisce subito“.

Il commento di Errico Porzio

Il pizzaiolo napoletano definisce Briatore come ‘un genio‘ sul fronte marketing per la trovata, ma sul lato qualità afferma: “Non si può parlare di qualità, ha fatto qualcosa che si può replicare ovunque nel mondo, altro che Crazy Pizza“. Arriva poi il momento del conto: 4 pizze e due bottiglie d’acqua costano 81 euro compreso il coperto. La margherita costa 14 euro, 22 euro quella con la burrata. Una bottiglia d’acqua da meno di un litro costa 4 euro.

IL VIDEO