Sono venuti a Napoli, una delle tappe del tour organizzato dalla Tim, per visitare uno store del noto brand di rete e abbracciare i loro fan. Questi ultimi sono stati tantissimi. Tutti giovanissimi e in delirio per i ragazzi di ‘Amici‘.

Nunzio, Aisha, Dario e soprattutto Luca D’Alessio, in arte Lda. Il figlio di Gigi D’Alessio ha ‘giocato in casa’ e lo si è notato dalle urla delle ragazzine che hanno cantato i suoi successi. Il giovane rapper ha documentato tutto sui social.

Sono state infatti diverse le storie pubblicate su Instagram. Lda ha ringraziato tutta la folla anche per i moltissimi regali ricevuti, in particolare una stella a lui dedicata. “La prossima volta scrivete il nome del vostro profilo sui biglietti così posso contattarvi ad uno ad uno“.