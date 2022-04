0 Facebook Lda eliminato da ‘Amici’, le parole della sorella Ilaria: “Finalmente insieme, superati i pregiudizi. In bocca al lupo fratello mio, grazie a tutti Ilaria D'Alessio e Lda. La giovane e anche lei figlia di Gigi D'Alessio ha pubblicato alcuni post e storie su Instagram per la famiglia Spettacolo 24 Aprile 2022 18:13 Di redazione 2'

Luca D’Alessio, figlio del musicista e cantante Gigi, ieri sera è stato eliminato da ‘Amici‘. Il talent show targato Mediaset e in onda su Canale 5 ha visto vincere Nunzio. Quest’ultimo è rimasto incredulo dopo la decisione dei giudici. Però poi sono arrivate sia le parole di Maria De Filippi che dello stesso Lda che hanno chiarito e rasserenato gli animi.

Ilaria D’Alessio e Lda

Oggi la famiglia D’Alessio era tutta riunita. I cinque figli del cantante e musicista, avuti con donne diverse, hanno trascorso la domenica insieme. A testimoniarlo la gioia e i post pubblicati sui social da Ilaria D’Alessio, anche lei figlia di Gigi. La sorella di Lda ha pubblicato su Instagram alcuni post e storie proprio dedicate a Luca.

Le parole su Instagram

“Grazie a tutti davvero per i messaggi che ci state mandando su Luca. Noi siamo super orgogliosi del percorso fatto. Abbattere i pregiudizi è stata forse la sfida più grande da superare, e in questo caso anche riuscita, fatemelo dire, per il riscontro ricevuto. In bocca al lupo a mio fratello, la vera sfida inizia ora. Ti amo con tutto il mio cuore bro!“.