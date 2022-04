0 Facebook Lda fuori da ‘Amici’, Nunzio ‘impazzisce’ e la De Filippi rivela: “Gigi D’Alessio non lo ha mai fatto” Lda ad 'Amici'. Il figlio del cantante e musicista napoletano è stato eliminato dal talent show targato Mediaset e in onda su Canale 5 Spettacolo 24 Aprile 2022 13:29 Di redazione 2'

La sfida era tra il figlio di Gigi D’Alessio, del team Zerbi-Celentano e Nunzio allenato dal duo Todaro-Cuccarini. Il vincitore del contest, nel momento in cui i giudici hanno pronunciato la ‘sentenza’ è rimasto inccredulo: “No no no Maria, non deve uscire Luca. Non merito di stare qua, devi stare qua tu. Ma perché devi uscire tu?“.

Lda ad ‘Amici’

“Non voglio fare premesse, arrivo subito al finale. Esci tu Luca“, con queste parole Maria De Filippi ha comunicato a Luca D’Alessio, in arte Lda che sarebbe stato eliminato da Amici il talent show ‘Re’ della programmazione Mediaset su Canale 5 i sabato sera.

Le parole

“Maria ti devo ringraziare perchè mi hai fatto diventare Luca“, ha detto il giovane alla De Filippi che ha risposto: “Forse lo sei sempre stato. Volevo dirti una cosa, tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata nonostante abbia il mio numero per dirmi di aiutarti. Mai. Non mi ha neanche fatto gli auguri di Natale“.

Maria De Filippi

“Essere figlio di tuo padre è un privilegio per certi versi, per la carriera che vuoi fare è un bel fardello, spero che sia una cosa con cui hai imparato a convivere“, ha affermato la conduttrice. “Qui ho avuto la possibilità di farmi conoscere, di esprimermi, mi avete migliorato e ora la gente sa chi sono“, ha detto Lda.