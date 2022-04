0 Facebook Lda dopo l’eliminazione ad Amici, le parole ai fan: “Non ci posso credere, il secondo posto, sono davvero emozionato” Spettacolo 26 Aprile 2022 15:24 Di redazione 1'

Un successo senza fine per LDA, il figlio di Gigi D’Alessio reduce dall’eliminazione ad Amici. Il cantante si è fatto riconoscere per il suo talento colpendo davvero tutti per il suo modo di cantare e per il suo carattere solare. E’ figlio d’arte e da sempre ha dovuto subire i preconcetti e i pregiudizi perché “figlio di…” anche se Maria De Filippi ha confessato di sentirsi fiera di lui e di non aver mai ricevuto nemmeno una telefonata di auguri, figuriamoci una raccomandazione.

Il ragazzo è riuscito da solo a raggiungere il cuore dei fan e il successo. In lui ha creduto il maestro Rudy Zerbi e la Sony che gli ha dato un contratto appena uscito dal talent. Il suo singolo “Bandana” ha avuto un fortissimo successo non appena uscito. Il ragazzo non è più in sé dalla felicità e vuole condividere con i proprio follower il clamoroso successo: il secondo posto in classifica su iTunes. A primo posto Elodie con “Bagno a mezzanotte”.

Insomma sarà pure uscito da Amici, ma Luca D’Alessio ha vinto tutto, e da solo!