0 Facebook I fuochi d’artificio, i volti di Don Antonio Polese e Mario Merola: lacrime e show al matrimonio del figlio Francesco Il matrimonio di Francesco Merola. Tanta emozione e commozione quando sono stati proiettati i volti di Don Antonio Polese e Mario Merola Spettacolo 11 Maggio 2022 21:36 Di redazione 1'

La canzone in sottofondo è inconfondibile e la voce è quella del Re della sceneggiata, ovvero il grande Mario Merola. Il suo volto insieme a quello di Don Antonio Polese è stato proiettato sulle torri del castello de La Sonrisa.

Il matrimonio di Francesco Merola

Il tutto per il matrimonio di Francesco Merola che non ha trattenuto le lacrime e la commozione. Il castello per un gioco di luci è come se avesse preso fuoco e poi ecco lo spettacolo pirotecnico. Infine, la dedica in cielo per il papà con il bacio ricevuto dalla moglie.

Il post su Facebook de ‘a Figlia d’o Marenaro

“Un momento incredibile. Francesco Merola vi auguro soltanto il meglio, mi avete emozionata! Buona vita“, queste le parole scelte per il post pubblicato su Facebook da ‘a Figlia d’o Marenaro. E il video ha avuto tantissime interazioni diventando virale.