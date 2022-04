0 Facebook Torna a casa Nunzio Abruzzese, il giovane accoltellato con Giovanni Guarino Torna a casa Nunzio Abruzzese. Il giovane anche lui 19enne è stato aggredito insieme al ragazzino ucciso a Torre del Greco Cronaca 13 Aprile 2022 09:16 Di redazione 1'

Era stato accoltellato insieme a Giovanni Guarino. Un fendente ricevuto all’altezza dell’addome. Fortuna ha voluto che a Nunzio Abruzzese, anche lui 19enne, non toccasse la stessa cattiva sorte dell’amico.

Torna a casa Nunzio Abruzzese

Così, dopo la corsa in ospedale, un delicato intervento chirurgico e un ricovero di qualche giorno presso l’ospedale Maresca, il giovane si è ripreso e sta bene. Le sue condizioni sono migliorate tanto da consentire ai genitori di firmare le dimissioni dal nosocomio per consentirgli di tornare a casa.

Le condizioni

La notizia è stata riportata da Il Mattino. I fatti sono accaduti a Torre del Greco. Per futili motivi, probabilmente a causa di una parola fuori posto o di uno sguardo di troppo, è scattata l’aggressione rivelatasi poi mortale per Guarino. Per il delitto sono stati fermati due minorenni.