Rissa durante una festa finisce in omicidio a Torre del Greco: ragazzo di 19 anni colpito al cuore Cronaca 11 Aprile 2022

Una rissa avvenuta durante la festa per la domenica delle Palme. Un ragazzo di 19 anni è morto accoltellato nel quartiere Leopardi di Torre del Greco. Per il suo omicidio sono stati fermati due minorenni.

A quanto pare sarebbe avvenuta una lite all’altezza delle giostrino quando il giovane, per motivi ancora da accertare, è stato raggiunto da sette calettate. Colpito anche un suo amico Come riporta il Mattino, i ragazzi sono stati condotti con mezzi privati al pronto soccorso dell’ospedale Maresca Giovanni Guarino è morto mentre l’amico è in gravi condizioni.

I medici del pronto soccorso hanno confermato el sette coltellate di cui una mortale al cuore. Indagano gli agenti del commissariato di Torre del Greco, agli ordini della prima dirigente Antonietta Andria. Fermati due minorenni di Torre Annunziata.