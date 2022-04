0 Facebook Salmonella nei bambini, cosa rischiano: ritirate uova Kinder Sorpresa: “Non Consumatele” Cronaca 12 Aprile 2022 22:26 Di redazione 1'

Dopo diversi casi di salmonella in bambini direttamente collegati al consumo dei Kinder, è stato deciso di sospendere la vendita di alcuni lotti anche in Italia. Il Ministero della Salute ha pubblicato una nota in cui ha fatto sapere che sono stati ritirati dal mercato italiano Kinder Sorpresa Maxi “Puffi” e “Miraculous”. Il prodotto, realizzato da Ferrero Ardennes S.A. nello stabilimento Rue Pietro Ferrero ad Arlon, in Belgio, riguarda tutti i lotti di produzione fino L098L.

Nella nota si specifica “se avete acquistato questo prodotto non consumatelo. Contattate il Servizio Consumatori Ferrero 800 90 96 90”. Ritirati anche i Kinder Sorpresa T6 “Pulcini”, appartenenti a tutti i lotti fino L098L e tutti i termini minimi di conservazione fino al 21/08/2022.

Precedentemente, in Italia, erano stati già ritirati diversi lotti di Kinder Schoko-Bons che arrivavano dallo stabilimento di Arlon, Belgio, chiuso l’8 aprile dopo la segnalazione di diversi casi di salmonella in bambini in alcuni paesi del Nord Europa.