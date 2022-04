0 Facebook Lo sguardo di troppo, la lite e la coltellata: così è morto Giovanni Guarino. “Calci e pugni in ospedale” Così è morto Giovanni Guarino. Prima la lite per futili motivi e poi la coltellata mortale. Fermati due minorenni. Caos in ospedale Cronaca 11 Aprile 2022 14:31 Di redazione 2'

Momenti di tensione sono stati registrati la scorsa notte all’ospedale Maresca di Torre del Greco (località vesuviana in provincia di Napoli), dove sono arrivati Giovanni Guarino e l’amico di 19 anni accoltellati durante una rissa scoppiata per futili motivi nella zona del quartiere Leopardi. Pare che a scatenare la violenta lite sia stato uno sguardo di troppo.

Così è morto Giovanni Guarino

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine – che comunque per quest’episodio non hanno per il momento proceduto ad alcuna denuncia – al pronto soccorso del nosocomio, dove erano stati trasportati con mezzi privati i ragazzi, sono arrivati parenti e amici dei due, che in preda alla disperazione avrebbero ‘sfogato’ la loro rabbia dando calci e pugni a porte e pareti in cartongesso all’interno del presidio di via Montedoro.

Il caos in ospedale

La presenza delle forze dell’ordine avrebbe consentito di riportare la situazione ad una gestione più tranquilla dell’emergenza. Non risultano – da ciò che si apprende – minacce rivolte al personale medico e infermieristico in servizio all’ospedale. Sono stati due i minorenni fermati e ritenuti i presunti aggressori della vittima. Sette le coltellate sferrate a 19enne, l’amico è in gravi condizioni all’ospedale Maresca.