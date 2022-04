0 Facebook Accoltellato dopo la lite, le immagini delle telecamere che incastrerebbero gli assassini di Giovanni Le immagini della video sorveglianza che incastrerebbero gli assassini di Giuseppe. Il 19enne è deceduto ieri. È stato colpito al cuore Cronaca 11 Aprile 2022 15:50 Di redazione 1'

Hanno litigato in un parcheggio dove era allestito un luna park. La lite è presto degenerata, forse esplosa a causa di uno sguardo di troppo. Qualcuno ha estratto un coltello ed ha colpito Giovanni Guarino con sette fendenti, uno dei quali diretto al cuore.

Così il giovane è deceduto a soli 19 anni. Con lui c’era un amico, vittima anche lui dell’aggressione ed ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maresca. Pare che presso il nosocomio ci siano stati dei disordini dopo l’arrivo dei due ragazzi.

I fatti

Per l’accaduto sono stati fermati due minorenni, entrambi 17enni e di Torre Annunziata. Un testimone ha detto di aver assistito al caos esploso in quel momento in strada con un fuggi fuggi generale. Secondo quanto riportato da Teleclub, alcune immagini di video sorveglianza avrebbero immortalato i presunti assassini.