Accoltellato al cuore a Torre del Greco, Giovanni Guarino aveva solo 19 anni: "Non si può morire così" Giovanni Guarino accoltellato al cuore a Torre del Greco. La vittima aveva solo 19 anni. Tantissimi i messaggi d'affetto per la famiglia Cronaca 12 Aprile 2022 11:34

Si chiamava Giovanni Guarino e aveva 19 anni il ragazzo accoltellato a morte ieri sera attorno alle 22.30 nella zona del quartiere Leopardi di Torre del Greco (località vesuviana in provincia di Napoli). Il giovane è stato freddato da una coltellata al cuore.

Tanti i messaggi di solidarietà che amici, conoscenti ma anche cittadini comuni stanno lasciando in queste ore sulle pagine social, anche della famiglia, che da ciò che si è apprende è conosciuta in quanto impegnata in diverse attività commerciali nella zona del centro cittadino. Guarino aveva una sorella minore e viveva ai confini tra Torre del Greco ed Ercolano.

I messaggi di solidarietà

“Povero Giovanni. Era educatissimo, bravissimo. Non si può morire per colpa di qualche ragazzo montato di testa“. Sono tanti i commenti sui social alla notizia della morte del 19enne accollato e ucciso. Messaggi alla famiglia ma anche appelli a che le strade tornino più sicure.

La testimonianza

“Io e mio marito – scrive un’altra donna – passavamo di lì durante quell’orribile macello. Non si capiva nulla, caos totale, ragazzette di 12/13 anni che andavano da un marciapiede all’altro. Abbiamo capito subito che era successo qualcosa di brutto e ce ne siamo andati in fretta. Non è più come una volta, hai paura di mandare i tuoi figli a trascorrere qualche ora con gli amici“.