Il dolore di Tina Cipollari, le parole dell'opinionista di Uomini e Donne: "Sono incredula" Spettacolo 3 Aprile 2022

La notizia della morte di Piero Sonaglia ha sconvolto la grande famiglia dei programmi di Maria De Filippi. Storico assistente di studio, il suo volto, così come il suo nome, era conosciuto nonostante lavorasse dietro le quinte. Presente a Uomini e Donne, ma anche a Tu si que vales e ad Amici, era una colonna portante dei format targati Fascino.

Le lacrime di Tina Cipollari per Piero Sonaglia

Dopo le parole commosse di Maria De Filippi, sono arrivate anche quelle di Tina Cipollari. Impossibile dimenticare i ‘teatrini’ tra l’opinionista di Uomini e Donne e Piero. La Cipollari lo nominava praticamente sempre, divertendosi a prenderlo in giro ironicamente.

Così ha voluto dedicargli un post di cordoglio per dirgli addio: “Sono attonita, triste…. Incredula. Uomo gentile, generoso e umile. Non posso dire di averti mai visto senza il tuo meraviglioso sorriso..mai! Mi mancherai tantissimo! RIP. Ciao Piero”. Il post di Tina Cipollari in ricordo di Piero Sonaglia ha ricevuto moltissimi like e commenti.

Com’è morto Piero Sonaglia

L’assistente di studio è morto a causa di un arresto cardiaco che l’ha colpito in seguito a una partita di calcetto. Era a Ostia con alcuni amici e il figlio quando è stato colto dall’improvviso malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

