Un lutto ha colpito Uomini e Donne e Tu si que Vales, è morto Piero Sonaglia. Celebre assistente di studio, i fan dei due programmi lo ricorderanno senz’altro. Più di una volta, infatti, è comparso in video o è stato nominato da Maria De Filippi. Per non parlare delle simpatiche liti con Tina Cipollari.

Lutto a Uomini e Donne, morto Piero Sonaglia

La notizia della scomparsa di Piero Sonaglia è stata data dal regista Roberto Cenci, che con un post su Instagram ha voluto salutare una delle colonne portanti dei due programmi: “Per sempre con noi, ciao Piero”. Con queste poche parole ha salutato il collega ed amico.

Da Tu si que Vales fino ad Amici sono moltissimi i programmi della Fascino cui ha lavorato. Per Maria De Filippi, così come per i protagonisti dei vari format, era un vero e proprio punto di riferimento. Tutti ricordano la sua professionalità, ma anche pazienza e disponibilità. A ricordarlo è anche il ballerino Marcello Sacchetta, che suoi social ha scritto un lungo messaggio d’addio: “Ho il cuore spezzato. Non riesco ancora a crederci. Ho sempre pensato che fossi una tra le persone più buone e umane che abbia mai conosciuto. Non si fa così Piero, non puoi andartene così all’improvviso. Ti voglio bene, con immensa stima e dolore. Riposa in pace”.

Non si conoscono le cause del decesso di Piero Sonaglia, ma pare che da tempo non fosse più presente dietro le quinte. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno comparendo sui social da parte dei protagonisti dei vari programmi Mediaset.