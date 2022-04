0 Facebook Vince ancora l’Ischia Marine Club Sport 4 Aprile 2022 08:44 Di Gianluca Madonna 2'

Alla piscina Scandone di Fuorigrotta si gioca la dodicesima giornata di Serie B pallanuoto, Ischia contro Cesport, militanti nel girone 3. Arrivano in netta maggioranza i tifosi del Cesport, dove provano a fare pressione all’Ischia con tamburi, trombe, bandiere e fischi; la capolista Ischia tira fuori ancora una volta un carattere deciso, fatto di esperienze che hanno aiutato la squadra a non farsi distrarre dal pubblico acceso del Cesport. Tra le file ischitane risponde bene il portiere e capitano Andrea Lamoglia che ferma e blocca molte giocate chiave dell’avversario,si conclude un primo tempo equilibrato. Per sedare gli animi arrivano ammonizioni ed espulsioni nei confronti della Cesport, si accende quindi una partita fatta di fuoco, dove reagiscono Di Peso e Dario Esposito con due punti importanti per la Cesport. Nel finale tentano a cambiare risultato Bouchè ed Angelone, segnando punti importanti e nonostante la bella partita del portiere Torti della Cesport, Carlo Simonetti brilla con una cinquina stellare e finisce quindi 9-7 per l’ischia che centra la sua sesta vittoria consecutiva.

Il tabellino

Ischia – Cesport 9-7

2 – 2; 2 – 1; 2 – 1; 3 – 3

Ischia: Lamoglia, Sciubba, Vivace, Gallinoro, Occhiello M., Raia, Simonetti 5, Barberisi 1, Saviano 1, Occhiello I. 2, Centanni, D’Antonio, Roberti. All. Iacovelli

Cesport: Torti, Scamardella, Di Peso 2, Perrotta, Bouchè 2, Esposito A., Corcione, Esposito D. 1, Angelone 1, Femiano 1, Minervino, Forcelli, Capitella. All. Gagliotta

Arbitro: Paduano