Sfera e Basta omaggia Diego Armando Maradona nel suo ultimo videoclip. Il noto rapper è stato in visita in città, avvistato nella giornata di venerdì in via dei Mille, in tanti si sono chiesti come mai fosse a Napoli.

Sfera Ebbasta gira il suo ultimo videoclip a Napoli

Il rapper ha deciso di girare una parte del suo videoclip proprio davanti al murale dedicato a Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli. Assieme a lui c’era Andrea Petagna, l’attaccante del Napoli è molto legato al giovane artista e i due hanno pranzato assieme da Concettina ai Tre Santi, nota pizzeria nel quartiere Sanità.

Il videoclip girato è quello dell’ultimo singolo che Sfera Ebbasta ha inciso con Kaleb di Basi. Le immagini del rapper davanti al murale di Maradona hanno fatto il giro del web, un importante omaggio non solo per i napoletani ma anche per le tante persone che curano quel quadrato dei Quartieri Spagnoli, noto oggi come Largo Maradona.

