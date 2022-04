0 Facebook Lutto ad Amici, le parole di dolore di Maria De Filippi per Piero Sonaglia: “Non smetterò di cercare il tuo sguardo” Spettacolo 2 Aprile 2022 14:34 Di redazione 2'

La scomparsa di Piero Sonaglia, storico assistente di studio nei programmi Fascino – Uomini e Donne, Amici e Tu si Que Vales – ha colpito l’intera famiglia Mediaset. Prima tra tutti Maria De Filippi, che ha lavorato da sempre con il tecnico, diventando negli anni una sua amica.

Morte Piero Sonaglia, le parole di Maria De Filippi

Dopo che la notizia della morte di Piero Sonaglia è stata resa nota dal regista Roberto Cenci, sono comparsi moltissimi messaggi di cordoglio da parte delle persone che hanno avuto modo di lavorare con l’assistente di studio. Maria De Filippi ha condiviso sulla pagina Instagtram ufficiale di Amici il suo messaggio d’addio a colui che è stato per lei molto più di un collega.

“Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di essersi, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre.

Maria”, questo il commovente messaggio della conduttrice.

Non capita spesso che Maria De Filippi sia così diretta nei suoi messaggi o che comunichi a sua firma sui social. Ma non poteva non salutare Piero Sonaglia, da sempre colonna portante dei suoi programmi.

Il post di cordoglio di Maria De Filippi