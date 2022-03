0 Facebook Il messaggio di Fedez dall’ospedale: “Una telefonata pochi giorni fa che difficilmente dimenticherò” Spettacolo 25 Marzo 2022 14:00 Di redazione 2'

Fedez ha voluto mandare un messaggio a una persona speciale subito dopo l’intervento. Il rapper in una delle sue storie, nella serata di giovedì, ha scritto un lungo post di ringraziamento a Gianluca Vialli, ex calciatore ed attuale capodelegazione della Nazionale italiana.

Perché Fedez ha scritto a Gianluca Vialli

Il cantante nel post lascia intendere che Vialli nei giorni scorsi gli avrebbe telefonato per condividere con lui la sua esperienza. L’ex calciatore da diversi anni ha un tumore al pancreas, con cui combatte ogni giorno. Così ha voluto telefonare Fedez probabilmente per stargli vicino in un momento così difficile.

Il marito di Chiara Ferragni ha molto apprezzato il gesto e ha voluto ringraziarlo pubblicamente: “Grazie di cuore a Luca Vialli (ndr – Gianluca Vialli) e in bocca al lupo per la partita di stasera. Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò.

Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore”. Queste le parole commosse di Fedez.

Le parole di Fedez sulla malattia

Il rapper nella giornata di giovedì aveva comunicato ai suoi followers di essere stato operato: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo.

Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso).

A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene. Federico”.