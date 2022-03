0 Facebook La riabilitazione di Fedez, il messaggio di Chiara Ferragni dall’ospedale e la foto del rapper News 25 Marzo 2022 12:00 Di redazione 3'

Fedez è ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, il rapper è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella giornata di martedì, dopo che gli è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Al suo fianco, nel percorso di riabilitazione nella struttura ospedaliera, c’è la moglie, Chiara Ferragni.

La foto di Fedez in ospedale, il messaggio di Chiara Ferragni

La coppia dopo qualche giorno di silenzio sui social, ha ripreso la comunicazione, documentando il percorso di Fedez in ospedale. Proprio questa mattina Chiara Ferragni ha condiviso l’immagine del marito che fa colazione in ospedale. Il rapper ha una fascia sull’addome, necessaria in seguito a interventi come quello cui è stato sottoposto, e il drenaggio. Il rapper ha l’aria visibilmente stanca e provata, del resto è stato in sala operatoria – come da lui raccontato – per sei ore.

Ora probabilmente sarà sottoposto a una serie di esami per stabilire il percorso di cure che dovrà seguire. Intanto continua a restare in ospedale con la moglie Chiara Ferragni. La presenza dell’influencer ha generato anche una serie di polemiche in rete, in tanti hanno creduto che abbia ricevuto un trattamento di favore che le ha permesso di restare in ospedale. Va chiarito però che dallo scorso 10 marzo le visite in ospedale sono concesse e molte strutture ospedaliere – quando si prende una stanza privata – consentono la presenza di un accompagnatore fisso.

Le parole di Fedez sulla malattia

Fedez ieri aveva spiegato ai suoi followers cosa gli era stato diagnosticato e la tipologia di intervento cui è stato sottoposto: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo.

Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso).

A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene. Federico“.