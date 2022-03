0 Facebook Tragico incidente nel Beneventano: muore 31enne, in gravi condizioni l’altro autista Immediati sono stati i soccorsi, ma le ferite riportate dal giovane erano troppo critiche Cronaca 25 Marzo 2022 14:54 Di Carmine Ubertone 2'

Tragico incidente consumato sulle strade di Benevento. Michele Gambetta, 31enne di Campobasso ha perso la vita in un sinistro stradale. Immediati sono stati i soccorsi, ma le ferite riportate dal giovane erano troppo critiche. L’uomo è morto qualche ora dopo in ospedale nonostante i tentativi disperati dei medici di salvarlo.

Il tragico incidente è capitato lungo la Statale 372: Michele era a bordo della sua Volkswagen quando – in circostanze ancora tutte da definire – si sarebbe scontrato allo svincolo di Paupisi, frazione del Beneventano, contro una Fiat Panda. Alla guida del veicolo c’era un uomo di 66 anni. Sul luogo sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme che hanno estratto il 31enne dalla macchina sulla quale viaggiava, ormai distrutta. Istantaneo il trasporto all’ospedale ‘San Pio‘ del capoluogo sannita: erano troppo gravi le ferite riportate, l’uomo è morto qualche ora dopo.

Muore in un incidente nel Beneventano, indagini in corso

Sono gravi anche le condizioni dell’autista della Fiat Panda, un commerciante di Benevento di 66 anni che è ricoverato in codice rosso anche lui all’ospedale San Pio. Le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Michele Giambetta era natio di Campobasso, la drammatica notizia della sua morte ha scosso non poco tutto il capoluogo molisano.