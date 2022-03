0 Facebook Guendalina Tavassi assente alla prima dell’Isola dei Famosi: l’influencer è in quarantena Il reality condotto nuovamente da Ilary Blasi ha raggiunto immediatamente un ottimo riscontro in termini di share Spettacolo 22 Marzo 2022 16:28 Di Carmine Ubertone 1'

Lunedì 21 marzo è cominciata ufficialmente ‘L’Isola dei famosi“. Il noto reality condotto nuovamente da Ilary Blasi ha raggiunto immediatamente un ottimo riscontro in termini di share, conquistando già al suo esordio più del 20%. Non è mancata però un po’ di delusione da parte dei fan per l’assenza di Guendalina Tavassi dal programma.

Perché Guendalina Tavassi non era presente in Honduras

La famosa influencer e suo fratello Edoardo non sono sbarcati in Honduras perché devono completare prima la quarantena in albergo. I Tavassi entreranno in gioco direttamente giovedì 24 marzo. “Penso che abbiate capito che Edoardo e Guendalina entreranno giovedì – ha spiegato Federico Perna, fidanzato di Guendalina – Dobbiamo rimanere tutti collegati. Ci sarà il grande ingresso”.

I naufraghi che arriveranno sull’isola il 24 marzo

Nella prima puntata del reality è stato presentato al pubblico gran parte del cast: altri arriveranno invece giovedì 24 marzo. Oltre a Guendalina Tavassi e il fratello, sull’isola arriveranno anche Blind, Roberta Morise, Nick Luciani e Silvano Michetti dei Cugini di Campagna. Gli ingredienti per un reality pieno di colpi di scene e leggerezza ci sono tutti.