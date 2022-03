0 Facebook Belen Rodriguez, il messaggio per il papà e il fratello all’Isola: “Non è facile, devi essere forte”. Spettacolo 22 Marzo 2022 13:58 Di redazione 1'

E’ partita lo scorso lunedì sera la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. Tra i naufraghi presenti anche il papà e il fratello di Belen: Gustavo e Jeremias Rodriguez. Nel video di presentazione la famiglia argentina tutta riunita pronta a sostenere i due uomini in Honduras.

L’Isola dei Famosi: parla Belen Rodriguez

In un commovente video in cui i membri della famiglia si sono salutati, Gustavo ha dichiarato: “Abbiamo rispetto, siamo liberi, non riesco a immaginarci più uniti di così”. Subito è arrivata la raccomandazione di Belen per il papà: “Non è facile, il digiuno ti porta a essere introspettivo. Devi essere molto forte. Sono curiosa di vedervi tanto lo sapete già, sarete nei nostri pensieri costantemente. L’isola non è facile”,

Non sono mancati aneddoti della famiglia argentina. Belen ha anche raccontato: “Quando per risparmiare non andavamo al ristorante, papà andava a cacciare nell’oceano aperto” riferendosi al periodo in cui la famiglia era ancora in Argentina e affrontava le difficoltà economiche. “Mio papà ci ha dato dei valori, è la cosa più bella che c’è al mondo” ha concluso Jeremias.