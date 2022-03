0 Facebook Ilary Blasi inizia l’Isola dei Famosi e lancia una frecciatina ad Alfonso Signorini News 22 Marzo 2022 09:40 Di redazione 2'

E’ iniziata la nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. La show girl, che negli ultimi mesi è stata al centro del gossip, non ha perso occasione di levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Ebbene sì, pare proprio che una frase che ha detto ai due opinionisti presenti in studio – Vladimir Luxuria e Nicola Savino – non sia passata inosservata.

Ilary Blasi manda una frecciata ad Alfonso Signorini

Quando salutava i suoi compagni di squadra, che l’affiancheranno in studio per la durata dell’Isola dei Famosi, proprio mentre presentava Luxuria che in passato ha vinto il reality, ha detto: “Ti manca solo di condurlo”. Poi ha aggiunto: “Guarda da opinionista a condurre è proprio un attimo, io lo so bene, credimi”. Parole che sembrerebbero essere rivolte proprio ad Alfonso Signorini e dunque, sono apparse come una piccola ‘ripicca’ nei confronti del conduttore del Grande Fratello Vip.

Il motivo? Alfonso Signorini ha iniziato la sua avventura al Grande Fratello come opinionista dal 2016 al 2018, anni in cui era Ilary Blasi a condurre. Forse la show girl ha voluto velatamente lasciar intendere che il direttore di Chi le avrebbe “soffiato il posto”. Oppure era una frecciatina per rifarsi di tutte le notizie pubblicate sulla presunta crisi tra lei e il marito, Francesco Totti, sul noto tabloid di gossip. Difficile dirlo, ma che tra i conduttori ci sia stato un po’ di attrito in passato è qualcosa che già si era detto.