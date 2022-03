0 Facebook Angela Iannotta chiede di parlare dal letto d’ospedale: “Solo io conosco i fatti” Cronaca 22 Marzo 2022 16:00 Di redazione 2'

Angela Iannotta è ancora ricoverata all’ospedale di Caserta, da quando a inizio febbraio le sue condizioni si sono aggravate in seguito a un secondo intervento di by-pass gastrico, è attualmente in attesa di un’ulteriore operazione. La madre 28enne sarà operata al Secondo Policlinico di Napoli.

Angela Iannotta parla dal letto d’ospedale

Adesso, dal letto di ospedale, la giovane madre chiede ai pm di essere ascoltata. Questa la richiesta effettata alla Procura di Santa Maria Capua Vetere tramite i suoi avvocati Raffaela e Gaetano Crisileo. L’ufficio inquirente diretto da Carmine Renzulli ha infatti aperto un fascicolo sulla base della denuncia presentata nelle scorse settimane, su incarico del marito della 28enne, dai due legali contro il chirurgo bariatrico – ha studio a Napoli ed e’ gia’ sotto processo per un altro presunto caso di malasanita’ – che ha operato per due volte Angela con by-pass gastrico. Ad oggi il sostituto delegato all’inchiesta, Valentina Santoro, ha iscritto il professionista nel registro degli indagati, ha ascoltato il marito di Angela e sequestrato le cartelle cliniche relative alle due operazioni per dimagrire che Angela ha subito nei mesi scorsi, la prima alla Clinica Villa Letizia de L’Aquila e la seconda presso Villa del Sole di Caserta.

In seguito ai due interventi Angela ha avuto gravi complicazioni, tanto che dopo l’intervento a Villa del Sole ha avuto una setticemia acuta che gli ha compromesso gli organi interni, facendola finire in fin di vita il 3 febbraio. I medici hanno dovuto operarla altre due volte per salvarle la vita. Oggi la giovane madre chiede di essere ascoltata: “Voglio essere sentita perche’ solo io, che adesso posso parlare, conosco i fatti che mi sono accaduti nei minimi dettagli”. La richiesta è di avere un colloquio prima del delicato intervento che dovrà subire. Angela, infatti, dovrà essere sottoposta a una delicata operazione per la ricostruzione dell’esofago, dunque non sa quali saranno le sue condizioni per poter testimoniare. Per questo vuole parlare prima che ‘sia tardi’.