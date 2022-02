0 Facebook Guendalina Tavassi: “Ho fatto arrestare Umberto, l’ha fatto davanti ai nostri figli” Spettacolo 22 Febbraio 2022 16:53 Di redazione 1'

Si è conclusa malissimo la storia tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte. L’influencer ha fatto arrestare l’ex marito che le ha fatto violenza davanti ai figli.

“Parlo per tutelare i bambini, che erano presenti anche all’ultima aggressione, premeditata. Tutto davanti agli occhi del figlio Sasy, che lo implorava di fermarsi”. Una scena violenta che si sarebbe verificata davanti ai figli ancora una volta e che avrebbe condotto l’ex gieffina all’ennesima denuncia con il conseguente arresto.

In molti sui social hanno attaccato la Tavassi che ha spiegato: “Io vengo attaccata perché è finito in galera. Io ho denunciato, e quindi sono una m***a?! Quando muoiono le donne con i bambini, poi dite poverina. Complimenti. La gente ci va in galera per tutto quello che ha fatto. Nessuno s’inventa niente. Se tu violi la legge, la legge poi ti punisce. Ma non così, dopo anche tante cose. Questa persona aveva anche un allontanamento, una restrizione che ha violato. Dopo avermi rotto il naso, dopo le percosse, dopo le minacce, gli inseguimenti, tutte le scene che hanno dovuto subire i bambini”.